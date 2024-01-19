الأمم المتحدة: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة

قالت الأمم المتحدة، إن "تعطيل أنشطة التطعيم الروتينية ونقص الأدوية لعلاج الأمراض المعدية يزيد من خطر انتشار الأمراض".

قالت الأمم المتحدة الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يعيق وصول شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك.

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وشدد دوجاريك، على أن الفرق الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تفيد في تقاريرها للمنظمة الأممية أن القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المعدات الحيوية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات، تُعرّض عمليات الإغاثة الآمنة والفعالة في غزة للخطر.

وأضاف أن إسرائيل تعيق المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غزة.

وأوضح دوجاريك، أن "سبعة فقط من أصل 29 عملية تسليم مخطط لها في الأسبوعين الأولين من كانون الثاني/ يناير يمكن أن تتحقق بشكل كامل أو جزئي".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن 152 ألف حالة إسهال في غزة بسبب نقص المياه الكافية، وأكثر من نصف هذه الحالات شوهدت لدى أطفال دون سن الخامسة.

وقال إن "تعطيل أنشطة التطعيم الروتينية ونقص الأدوية لعلاج الأمراض المعدية يزيد من خطر انتشار الأمراض".

على الصعيد ذاته، أعرب دوجاريك عن دعم الأمم المتحدة لقاء الدبلوماسيين الروس مع ممثلي حركة حماس في موسكو، من أجل "المساعدة على وقف فوري لإطلاق النار الإنساني والإفراج غير المشروط عن الرهائن".

وأضاف "لسنا منخرطين في هذه المناقشات، لكننا نفهم أن المباحثات الدبلوماسية مستمرة في مواقع مختلفة".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي المحادثات "إلى نتيجة إيجابية لشعبي غزة وإسرائيل".