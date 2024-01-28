تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات واسعة في الضفة

دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، حيث قامت مجموعة من المسلحين باستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة والاشتباك معها كذلك، فيما بلغ عن إصابات في بعض المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز.

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ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، حيث قامت مجموعة من المسلحين باستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة والاشتباك معها كذلك، فيما بلغ عن إصابات في بعض المناطق.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا قضاء نابلس، واعتقلت 6 شبان عرف منهم: مؤيد عديلي، وحسن الجاغوب، ومحمد خريوش.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في شوارع البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بشكل عشوائي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم قضاء نابلس، وداهمت عدة محلات تجارية وسط البلدة وفتشت الفلسطينيين المتواجدين فيها وهواتفهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، خاضها مقاومون مع قوات الاحتلال المقتحمة.

وأفاد شهود عيان بأن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات والقنابل محلية الصنع، واشتبكوا مع جنود الاحتلال بالرصاص الحي.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها، كما اعتلت أسطح بعض البنايات المرتفعة بالبلدة.

وفي مدينة جنين ومخيمها، تم تفعيل صافرات الإنذار عقب اقتحام قوات الاحتلال، حيث دارت اشتباكات مسلحة في حي الهدف بجنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ قضاء الخليل، وأجرت عمليات تفتيش وتحطيم لمحتويات عدد من المنازل.

وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة بيتونيا قضاء رام الله، بعد اعتقال الشقيقين زكريا وطه عرموش من منزلهما.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة زهرة خدرج بعد مداهمة منزلها خلال اقتحام المدينة، كما اعتقلت القوات الأسير المحرر وسام باكير بعد اقتحام منزله في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد حفص أبو زيد، وصادرت مركبته خلال الاقتحام المستمر لمدينة بيت لحم.

واستهدف شبان قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام قرية تياسير قضاء طوباس.