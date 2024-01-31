تخللتها اشتباكات ومواجهات: اعتقالات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة قلقيلية ومن بلدة عزون شرقا.

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية عزون من مدخلها الشرقي، وداهم جنود الاحتلال منزل مصطفى خرفان واعتقلوه، عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشاب محمود خدرج، عقب مداهمة منزله في قلقيلية والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه بالضرب.

كما اقتحمت القوات قرية عسلة شرق المدينة وداهمت أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وداهمت منزل الشاب عصام طقاطقة واعتقلته.

واعتقلت قوات الاحتلال رهام عودة ومحمود فرارجة ومعتز المصري ويوسف سلهب، بعد اقتحام منازلهم في مخيم الدهيشة وأحياء من مدينة بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة نابلس ومخيم عسكر القديم، ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة.

وأفاد نادي الأسير بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، كما اقتحمت قوة أخرى منطقة رفيديا بالمدينة من جهة تل، ولفت إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.

واقتحمت 5 آليات عسكرية ترافقها جرافة مخيم عسكر الجديد، وداهم جنود الاحتلال منزل جاسر الشوبكي، ونصبوا القناصة على سطح عمارة الشوبكي في المخيم، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وجرفت قوات الاحتلال عدة شوارع في المخيم، وتعمدت تخريب البنية التحتية.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا، وضاحية السلام ومخيم قلنديا.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية وقوات راجلة اقتحمت البلدة والضاحية، وتمركزت في عدة مناطق في البلدة والضاحية، وداهم جنود الاحتلال عدة عمارات ومنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم بنحو 20 آلية عسكرية، حملت على متنها عشرات الجنود الذين انتشروا في العديد من الزقاق والحارات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، وعززت من تواجدها العسكري بقوة راجلة اقتحمت المخيم انطلاقا من حاجز قلنديا العسكري المجاور.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد وسام أبو غويلة، واعتلت سطحه عدد من القناصة، فيما سمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قنابل الصوت.