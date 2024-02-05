الحرب على غزة: قصف وغارات على خانيونس ومجزرة جديدة بدير البلح

تحتدم الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق من محاور التوغل في قطاع غزة، لا سيما غربي مدينة غزة، وفي خانيونس جنوبي القطاع التي تشهد معارك ضارية.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الإثنين، يومها الـ 122، حيث ارتكبت الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح خلفت عشرات الشهداء والإصابات، فيما كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على محافظة خانيونس التي تعرضت إلى قصف مدفعي شديد.

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وواصل الطيران الإسرائيلي، استهداف المربعات السكنية في مناطق مختلف بالقطاع، ونسف المنازل في محافظة خانيونس، وقصف محيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه محافظة رفح التي تعرضت أيضا إلى سلسلة غارات استهدفت المناطق الحدودية مع مصر.

وتحتدم الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق من محاور التوغل في قطاع غزة، لا سيما غربي مدينة غزة، وفي خانيونس جنوبي القطاع التي تشهد معارك ضارية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح، راح ضحيتها 30 شهيدا وعشرات الإصابات، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي أن المدنية آمنة، حيث دعا الفلسطينيين إلى اللجوء ثم ارتكب فيها مجزرة.

وبحسب المكتب الحكومي في قطاع غزة، فإن الجيش الإسرائيلي ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة شهور الماضية، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفا و238 فلسطينياً، وصل منهم 27 ألفا و238 إلى المستشفيات، حيث اعتبر الباقون في عداد المفقودين، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 66 ألفا و630 مصابا منذ بدء الحرب.