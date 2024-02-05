تخللتها اشتباكات ومواجهات: حملة اعتقالات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارات اشتباكات في بعض المناطق، خاصة في محافظات نابلس، وطولكرم، وطوباس، وجنين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس مدعومة بعدد من الآليات العسكرية من بينها جرافة من طراز D9، وباشرت تجريف بعض الشوارع.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص، وألقوا باتجاهها عبوات ناسفة محلية الصنع.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، واعتقلت المحرر سامح مسلماني واستولت على مبلغ من المال من منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وانتشرت في عدد من أحيائها وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين تركزت في الحي الشرقي ومحور ديوان الجلاد ودوار السلام.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من البنايات السكنية والمنازل بأحياء طولكرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، عرف منهم: الشاب قتيبة السمور من الحي الشرقي، والشاب محمود جمّيل من ضاحية ارتاح، وإياد قعدان ونجله عدي قعدان من عزبة الجراد، وفادي جمال أسطة.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وتعرضت للاستهداف بالأكواع المتفجرة في شارع النفق.

وأفاد نادي الأسير بان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سامح وأحمد ابو سنينة بعد مداهمة منزل عائلتهم في قلقيلية، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر معاذ محسن شريم من منزله بحي كفر سابا، كما اعتقلت ال محمد مختار عبد القادر بعد مداهمة منزله ببلدة كفر لاقف.

وفي محافظة جنين، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عرابة، طالت 10 فلسطينيين بينهم عدد من المحررين والقياديين الفلسطينيين، وأفرجت عنهم بعد التحقيق معهم ميدانيا.

ودارت اشتباكات مسلحة، حيث استهدف مقاومون قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا قضاء رام الله، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب محمد أحمد الجابري من مكان عمله في البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في بلدة سلواد شرق رام الله، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد نواف جرابعة من منزله في قرية بيتين، كما اعتقلت الشاب أحمد حلمي أبو قرع بعد مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله.

واقتحمت قوة راجلة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، مطلقة قنابل الصوت باتجاه المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بيت فوريك، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها، كما اقتحمت القوات بلدة بيتا، وداهمت أحد المنازل في حارة الدويكات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل بمنطقة الصفحة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها بلدة بيت أمر قضاء الخليل، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول، واعتقلت المحرر ماهر الاطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضية، وحطمت مركبة أحد الفلسطينيين، كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر نسيم القواسمي، بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، فيما اعتقلت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.