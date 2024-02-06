اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس تخللتها اشتباكات ومواجهات

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارات اشتباكات في بعض المناطق، خلفت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى سليمان يوسف محمد كعابنه، محيط منزله في قرية ادقيقه في الخليل، واعتقلت الشقيقين علي وعايش محمد علي عوض، وكلاهما من قرية اصفي، بالقرب من قرية المجاز بالمسافر، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال أطراف نابلس الشرقية من جهة حاجز بيت فوريك، واقتحمت حي التعاون العلوي قرب حاجز الطور في نابلس، واقتحمت منزلا في منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم بقلقيلية، وشنت حملة مداهمات، كما اقتحمت القوات بلدة يعبد، بمحافظة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ونشرت فرقة مشاة على مداخلها، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش واسعة فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب مدينة جنين، ودهمت عددا من المنازل في القرية، واقتحمت القوات بلدة اليامون غرب جنين، وسرعان ما اندلعت مواجهات واشتباكات مع المقاومة.

واعتقلت قوات الاحتلال بلال أحمد فريحات عقب اقتحام منزله في بلدة اليامون،

وذكر شهود عيان أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام بلدة اليامون. كما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأصيب شاب خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة قفين، شمال طولكرم.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم وتم نقله إلى المستشفى.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في بلدة عناتا، وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابة اعتداء بالضرب وإصابته برضوض كبيرة في أنحاء الجسم بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه على حاجز الكونتينر قرب القدس ونقل لأحد مستشفيات بيت لحم.