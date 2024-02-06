الحرب على غزة: قصف وغارات على خانيونس ورفح وسط معارك محتدمة

يأتي ذلك، وسط معارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق في محاور التوغل، فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة في عدة مناطق خاصة غربي مدينة غزة وشمالي القطاع، وفي خانيونس التي تشهد اشتباكات عنيفة.

جددت المدفعية الإسرائيلية، الثلاثاء، قصفها للمربعات السكنية، ومحيط مراكز الإيواء، في وقت واصل الطيران الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 123.

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وتركزت الغارات والقصف الإسرائيلي في محافظة خانيونس ودير البلح ومحيط مراكز الإيواء وذلك لدفع الفلسطينيين على النزوح إلى منطقة رفح التي تتعرض إلى غارات وقصف متقطع، فيما يعتزم الجيش الإسرائيلي الاستمرار بالتوغل البري نحو رفح.

يأتي ذلك، وسط معارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق في محاور التوغل، فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة في عدة مناطق خاصة غربي مدينة غزة وشمالي القطاع، بينما في خانيونس جنوبي القطاع التي تشهد اشتباكات عنيفة، صعد الجيش الإسرائيلي من نسف المربعات السكنية.

وخلفت الغارات في الساعات الماضية عشرات الشهداء ومئات الإصابات، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية إلى 27,478 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وبلغ مجموع الجرحى منذ بداية الحرب 66,835 مصابا.