اعتقالات واسعة بالضفة رافقتها اشتباكات ومواجهات

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اندلعت مواجهات صباح وفجر اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما دارت اشتباكات في الكثير من المناطق وخاصة في مخيمات اللاجئين، خلفت إصابات بصفوف الشبان، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت مدينة جنين من شارع حيفا، وشرعت الجرافات بتدمير للبنية التحتية في شارع حي الزهراء عند أطراف المخيم، وبجانب المستشفى الميداني الأردني، ودمرت شارع محيط تربية جنين وشارع السكة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات في المخيم وأحياء جنين ودوار السينما، مع تواصل تعزيزات عسكرية من شارع الناصرة إلى جنين.

وحلقت طائرة استطلاع حلقت في سماء جنين ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال من تجاه شارع الناصرة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند دوار برقين، واعتقلت القوات حمزة أبو الهيجا بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون.

وفي محافظة طولكرم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال طولكرم من بوابة "نتساني عوز" مدعومة بعدد كبير من الآليات العسكرية، بينها عدة جرافات من طراز D9، واندلعت اشتباكات عنيفة بينها وبين المقاومين.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص، كما فجروا عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، ونشرت القناصة على البنايات المطلة عليه، كما عرقلت حركة مركبات الإسعاف قرب المخيم، تزامنا مع قيام الجرافات بتدمير البنية التحتية عند مدخل المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس، بعدة دوريات عسكرية، وشرعت بنشر قوات من المشاة والقناصة في عدة مناطق من البلدة.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، وجيه حمدان، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته في قرية دورا القرع، في وقت اقتحمت القوات مخيم عقبة جبر في أريحا وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها.

وداهمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل وبلدة قصرة في نابلس وشرعت في تنفيذ مداهمات، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل محمد خلدون صبيح في بلدة قصرة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الضاحية شرق نابلس واعتقلت شابين وداهمت منزل أسير.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل وداهمت عدة منازل وكسرت محتوياتها واعتقلت 3 فلسطينيين وصادرت 3 مركبات، قبل أن تنسحب.