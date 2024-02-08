اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل الشهيد حسن قفيشة بالخليل

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد حسن قفيشة في الخليل.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال بلدة عزون قضاء قلقيلية، تبعتها تعزيزات من آليات الاحتلال، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها والعبث بها وتحطيم محتوياتها، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وعرف من بين المعتقلين كل من: خالد وليد رضوان، وناجي مفيد إسماعيل رضوان، ورياض سلامة، والشقيقان مصطفى وسلامة أشرف سلامة.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المنازل.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومن بينها منزل الشهيد محمود عوض عودة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة الخليل، فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد كبير من الآليات العسكرية الخليل في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وحاصرت منزل الشهيد في منطقة حي الجامعة.

وسبق أن هدمت قوات الاحتلال منزلي الشهيدين عبد القادر ونصر الله القواسمة قبل نحو شهر، بعد تنفيذهما عملية عند حاجز النفق جنوب القدس المحتلة برفقة الشهيد حسن قفيشة، وأدت لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين.