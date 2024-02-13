الحرب على غزة: رفح تحت القصف وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 28473

تتوالى التحذيرات من اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، حيث حذرت العفو الدولية من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" في رفح، لافتة إلى أن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مع دخول الحرب على غزة، الثلاثاء، يومها الـ 130، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على رفح، حيث شن الطيران الإسرائيلية سلسلة غارات، بينما قصفت المدفعية مناطق مأهولة، حيث خلفت الهجمات عشرات الشهداء والإصابات.

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وارتكب الجيش الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28473 شهيدا و68146 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب بيان وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق غرب وجنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع، في وقت شهدت هذه المناطق معارك واشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة عسكريين في معارك بجنوب قطاع غزة، هم: قائد الكتيبة 630 والقائم بأعمال قائد سرية في الكتيبة وجندي في الكتيبة، فيما أعلن عن إصابة جنديين من نفس الكتيبة بجراح خطيرة في معارك بجنوب القطاع.

ويأتي ذلك، في وقت تتوالى التحذيرات من اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، حيث حذرت العفو الدولية من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" في رفح، لافتة إلى أن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.