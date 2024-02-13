تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات في الضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارات اشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من عمر محمد زعول، وخليل أحمد خلال اقتحام بلدة حوسان قضاء بيت لحم، ومداهمة عدد من المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كيسان جنوب بيت لحم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل وسط اعتداء على الفلسطينيين.

وقال عضو مجلس قروي كيسان أحمد غزال، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الجهة الغربية، وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين واجبرت ساكنيها على الخروج في العراء، واعتدت عليهم، واعتقلت صدام يوسف عبيات، بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله خضر عباس وعازم واصل حامد من بلدة سلواد قضاء رام الله، بينما اعتقلت القوات 4 أشقاء من بلدة صير جنوبي جنين للضغط على شقيقهم لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات

وذكر شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين".

وسبق عملية الاقتحام قيام جرافات الاحتلال بعملية حفر وتدمير للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية، حيث زجت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة.

ودفعت تلك القوات بتعزيزات عسكرية على أطراف مخيم جنين مدعومة بجرافات وسط اندلاع مواجهات عنيفة، بينما شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في جنين ومخيمها، ونشرت وحدات خاصة في منطقة الساحة، وحيي الدمج، والحواشين.

وطالت عمليات التدمير والتجريف، البنية التحتية وتدمير للمركبات في حارة الوهدان، وشارع مسرح الحرية، وفي محيط مدارس الوكالة، ومنطقة الساحة في المخيم.