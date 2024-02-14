اقتحامات واعتقالات بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد ومنتصر الأشهب، والشاب أحمد مبارك، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة رام الله، وتمركزت آلياتها في محيط مجمع فلسطين الطبي، حيث داهمت عددا من المحال التجارية في محيط المستشفى قبل أن تنسحب من المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ناجح نافع بعد اقتحام منزله في بلدة نعلين.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال نور قاسم والأسير المحرر نشأت الجبالي بعد اقتحام منزله من حي فطاير بمدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت نابلس مما يعرف بحاجز المربعة العسكري، وسيرت دورياتها وجنودها في منطقة نابلس الجديدة وشارع تل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلا بعد اقتحامها بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل تيم وليم رزق بعد دهم منزل ذويه في البلدة، حيث رافق اقتحام حزما إطلاق قنابل الصوت والرصاص الحي بكثافة.