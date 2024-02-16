غزة: حصيلة الشهداء الصحافيين ترتفع إلى 130

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين في غزة إلى 130 شهيدا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وجاء ارتفاع الحصيلة بعد إعلان مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن استشهاد 4 صحافيين من جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع.

وقال المكتب في بيان "ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 130 صحافيا وصحافية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد 4 صحافيين في غارات إسرائيلية متفرقة على أنحاء القطاع".

وأضاف أن "الزملاء الصحافيين الأربعة الذين استشهدوا هم: زيد أبو زايد مدير إذاعة القرآن الكريم، وياسر ممدوح الصحافي في وكالة كنعان الإعلامية المحلية، ومحمد رسلان شنيورة ومحمود مشتهى الصحافيان في وكالة الساحل للإعلام".

والشهداء الصحافيون والصحافيات هم/ن: والشهداء الصحافيون والصحافيات هم/ن: محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف، محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار، محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي نسمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذرة، محمود أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد لبد، محمد الشوربجي، رشدي السراج، محمد الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميمة، ماجد كشكو، عماد الوحيدي، حذيفة النجار، نظمي النديم، مجد عرندس، إياد مطر، محمد البياري، محمد أبو حطب، زاهر الأفغاني، مصطفى النقيب، هيثم حرارة، محمد الجاجة، يحيى أبو منيع، محمد أبو حصيرة، محمود مطر، أحمد القرا، موسى البرش، أحمد فطيمة، يعقوب البرش، عمرو أبو حية، مصطفى الصواف، عبد الحليم عوض، ساري منصور، حسونة إسليم، بلال جاد الله، علاء النمر، آيات خضورة، محمد الزق، عاصم البرش، محمد عياش، مصطفى بكير، أمل زهد، مصعب عاشور، نادر النزلي، جمال هنية، عبد الله درويش، منتصر الصواف، مروان الصواف، أدهم حسونة، محمد فرج الله، حذيفة لولو، حسان فرج الله، شيماء الجزار، محمود سالم، عبد الحميد القريناوي، حمادة اليازجي، حسام عمار، عُلا عطا الله، دعاء الجبور، نرمين قواس، محمد أبو سمرة، عبد الكريم عودة، أحمد أبو عبسة، حنان عياد، سامر أبو دقة، رامي بدير، عاصم كمال موسى، علي عاشور، مشعل شهوان، حنين القطشان، عبد الله علوان، عادل زعرب، علاء أبو معمر، محمد خليفة، محمد أبو هويدي، أحمد جمال المدهون، محمد عبد الخالق العف، محمد يونس الزيتونية، محمد خير الدين، أحمد ماهر خير الدين، جبر أبو هدروس، أكرم الشافعي، حمزة وائل الدحدوح، مصطفى ثريا، علي أبو عجوة، عبد الله بريص، محمد أبو داير، أحمد بدير، شريف عكاشة، هبة العبادلة، فؤاد أبو خماش، محمد الثلاثيني، يزن الزويدي، وائل أبو فنونة، إياد الرواغ، عصام اللولو، محمد عبد الفتاح عطا الله، رزق الغرابلي، نافذ عبد الجواد، آلاء حسن الحمص، أنغام أحمد عدوان، زيد أبو زايد، ياسر ممدوح، محمد رسلان شنيورة، محمود مشتهى.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.