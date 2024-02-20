الاحتلال يهدم عمارة من 8 طوابق في بيت حنينا

قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم البناية التي تبلغ مساحة كل طابق منها 300 متر مربع، منذ الساعة السادسة صباحا، حيث تواصلت عملية الهدم عدة ساعات.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية قيد الإنشاء مؤلفة من 8 طوابق تعود مليكتها لعائلة فريد أبو زهرية في بيت حنينا بالقدس، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال شرعت منذ الصباح الباكر بهدم بناية قيد الإنشاء مؤلفة من 8 طوابق تعود لفريد أبو زهرية.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في المكان، بالتزامن مع قيام طواقم الهدم في بلدية الاحتلال بهدم الطوابق العليا من البناية بجرافات ذات أذرع طويلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم البناية التي تبلغ مساحة كل طابق منها 300 متر مربع، منذ الساعة السادسة صباحا، حيث تواصلت عملية الهدم عدة ساعات.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات الاحتلال لسياستها الممنهجة بهدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وإخطار العشرات منها بالإخلاء في المناطق المحاذية للأقصى، لأغراض استيطانية.

ومنذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت بلدية الاحتلال في القدس تسريع معدل هدم المنازل الفلسطينية، وهدمت خلال عام 2023 أكثر من 140 منزلا في أحياء القدس.