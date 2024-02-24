اقتحامات واسعة للاحتلال في عدة محافظات بالضفة الغربية

احتجز مستوطنون مسلحون عددا من المواطنين بالقرب من مدخل ماعين وشعب البطم بمسافر يطا، أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، ونكلوا بهم بعد أن قيدوهم.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، بعمليات اقتحام واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وفي بلدة برقة شمال غرب نابلس، تم اعتقال الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي بعد دهم عدة منازل وتفتيشها، وذلك بعد أن تعرّضت ممتلكاتهما للتخريب والعبث.

وفي جنوب مدينة الخليل، اقتحمت القوات قرية التوانة بمسافر يطا، حيث تعرض أحد المتضامنين الأجانب للاعتداء وتم تهديده بالاعتقال في حال استمراره في توثيق انتهاكات المستوطنين والجنود.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت طائرات مُسيرة في أجواء القرية، وفرضت حظرا للتجول، وأجبرت المواطنين على البقاء في منازلهم.

وفي السياق ذاته، احتجز مستوطنون مسلحون عددا من المواطنين بالقرب من مدخل ماعين وشعب البطم بمسافر يطا، أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، ونكلوا بهم بعد أن قيدوهم.

وشمال شرق جنين، داهمت قوات الاحتلال عدة قرى من بينها جلبون وعرانة وجلمة وبيت قاد ودير أبو ضعيف وفقوعة، ونفذت عمليات تفتيش مصحوبة بإطلاق قنابل ضوئية، ما اندلاع اشتباكات مع الشبان.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات عدة مناطق من بينها قرية النزلة الشرقية وضاحية شويكة وحارة السلام وضاحية ذنابة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة النطاق واعتدت على المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويكة من المحور الغربي لمدينة طولكرم، وتمركزت في حي الأقصى عند مدخل الضاحية، قبل أن تداهم مبنى مدرسة الأقصى الخاصة وتستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة السلام وضاحية ذنابة شرق طولكرم، مرورا من شارع السكة ودوار اكتابا وشارع نابلس، وتمركزت في حي الرشيد بالضاحية، وفي المنطقة القريبة من جبل النصر في مخيم نور شمس، وأجرت عملية تفتيش واسعة في المنطقة.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المحافظة من عزبة أبو خميش، وتمركزت في محيط مجمع الكراجات، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اصابات.