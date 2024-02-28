الحرب على غزة: غارات واشتباكات وحصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي ترتفع إلى 582

تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة وخانيونس، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية خاصة في رفح ودير البلح وخانيونس ومحيط مراكز الإيواء، الأربعاء، مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 145.

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وخلفت الغارات خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الشهداء ومئات الإصابات، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة وخانيونس، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين إسرائيليين خلال المعارك البرية في حي الزيتون بغزة ومدينة خانيونس، كما أصيب 7 آخرون بجروح خطيرة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل 582 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023، من بينهم 242 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.