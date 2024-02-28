مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يقصف موقعا في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية، ووسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة و"الأباتشي" مدينة جنين ومخيمها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واندلعت مواجهات في بعض البعض المناطق، في وقت قصفت مسيرة إسرائيلية موقعا في جنين بعد اقتحام المدنية ومخيمها بعدد من الآليات العسكرية.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية، ووسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة و"الأباتشي" مدينة جنين ومخيمها.

ودمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على أسطح عدد من المنازل وبداخلها.

كما دمت قوات الاحتلال خلال عمليتها في المخيم عددا من المركبات، وأسوار المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في الحي الشرقي من المخيم.

واندلعت اشتباكات، وسمع أصوات إطلاق نار وانفجارات، في محيط وبالقرب من مخيم جنين، في الجانب الغربي من المدينة.

وأصيب فجر اليوم، شاب بجروح متوسطة جراء عملية قصف من طائرة مسيرة في الحي الشرقي، ونقل إلى أحد المشافي في جنين، بينما احتجزت قوات الاحتلال سائق مركبة إسعاف.

وفي ساعات متأخرة من الليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة رمانة، قضاء جنين.

وألحقت قوات الاحتلال أضرارا مادية بعدد من المركبات في البلدة، من خلال تحطيم زجاجها، كما أطلقت الرصاص تجاه منازل الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال، 4 فلسطينيين من محافظة جنين، بينهم ثلاثة أطفال، بالتزامن مع تكثيف تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المدينة.

وأفاد نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمين عزام من بلدة الفندقومية أثناء مروره عبر حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرى زبوبا والطيبة وعانين، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، حيث اعتقلت 3 أطفال من يعبد هم: براء عمارنة، حسين فايد، ويزن عبادي، خلال مواجهات اندلعت في محيط المدارس والمحكمة.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من نابلس فجر اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجدي القبيسي من بلدة عبوين شمال غرب رام الله، علما أنه أمضى 19 عاما متواصلة في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام مخيم شعفاط في القدس، المحتلة، حيث اندلعت مواجهات خلال التصدي للقوات المقتحمة التي داهمت عددا من المنازل وعاثت فيها خرابا بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية استمرت عدة ساعات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال حواجز جبع، وقلنديا، وحزما شمال القدس المحتلة، وأعاقت حركة تنقل الفلسطينيين.