الحرب على غزة: تنديد دولي ومطالبات بتحقيق وتحرك مجلس الأمن بعد "مجزرة الطحين"

نددت دول ومنظمات بـ"مجزرة الطحين" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عُزل في قطاع غزة، وسط مطالبات بتحقيق مستقل وتحرك مجلس الأمن.

تعالت الأصوات الدولية المنددة باقتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي "مجرزة الطحين" التي استشهد فيها أكثر من 112 وأصيب أكثر من 760 كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ147.

وتزايدت عبارات الغضب بين سياسيين بارزين في واشنطن أغلبهم من الحزب الديمقراطي إزاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهموهما بالتسبب في كارثة إنسانية في غزة.

وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، داخل مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. واستشهد مصاب ثان أطلق عليه جنود الاحتلال النار عند مدخل بلدة بيت عوا، جنوب الخليل، مساء أمس الخميس.

وعلى جبهة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى عسكريا وبنى تحتية تعود لـ"حزب الله" اللبناني في منطقتي عيتا الشعب واللبونة في جنوبي لبنان، وأعن الحزب عن استشهاد اثنين من عناصره "على طريق القدس" في جنوبي لبنان.

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