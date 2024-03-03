اعتقالات في الضفة رافقتها مواجهات واشتباكات

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت العديد من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين ونكلت بآخرين وسط اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال طولكرم ونفذت حملة دهم واعتقالات وسط اشتباكات، وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت تيسير الجابر بعد اقتحام منزله في المدينة.

في محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من المركبات العسكرية عدة أحياء في بلدة عزون، كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة جيوس، وسير آلياته العسكرية في شوارع البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء، واعتقلت القوات الطالبة في جامعة النجاح حليمة أبو عمارة بعد مداهمة منزل عائلتها في شارع المدارس في نابلس.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر ببلدة بيت أمر، وداهمت أراضي بجوار مستوطنة "كرمي تسور".

وسلمت قوات الاحتلال علي كريم عساكرة، من بلدة العساكرة شرق بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" المقاومة على أراضي الفلسطينيين، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.