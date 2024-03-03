الحرب على غزة: شهداء وإصابات وقصف مربعات سكنية بأنحاء القطاع

معارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق في محاور التوغل، فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة في عدة مناطق خاصة غربي مدينة غزة وشمالي القطاع، وفي خانيونس التي تشهد اشتباكات عنيفة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الأحد، يومها الـ 149، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، وسط قصف مدفعي استهدف المنازل والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء.

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ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في مخيم جباليا، ودير البلح وخانيونس، والمناطق الشرقية لمدينة رفح، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 30 ألفا و320 شهيدا، والمصابين إلى 71 ألفا و533 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في غزة.

يأتي ذلك، وسط معارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق في محاور التوغل، فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة في عدة مناطق خاصة غربي مدينة غزة وشمالي القطاع، وفي خانيونس التي تشهد اشتباكات عنيفة.

وعلى وقع الغارات والقصف، كان من المفترض أن يتوجه وفدان من حماس وإسرائيل إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار.