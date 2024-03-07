تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء، وبلدة طمون وداهمت عدة منازل فيهما، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة، كما تم استهداف القوات المقتحمة بعبوة ناسفة.

قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل مؤمن ناصر دراغمة، ومثقال أبو دواس، وفواز أبو دواس، وأحمد جهاد صوافطة، وهيثم راشد عنبوسي، ونمر عمر دراغمة، من طوباس، وعبد الله سعيد بشارات، وحمزة علي غريب، وهايل علي بني عودة، وقصي محمد بشارات، ومحمد عبد الرحمن بشارات، وأحمد علي اشتية، وعبد الرحيم اشتية، من طمون، بعد مداهمة منازل ذويهم.

وفي السياق، أعاقت قوات الاحتلال عمل طواقم الهلال الأحمر في مدينة طوباس، واعترضت طريقها ومنعتها من التحرك.

وتعلمت طواقم الهلال الأحمر مع 3 إصابات اعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال، ونقلوا إلى المستشفى خلال اقتحام طوباس، وقامت قوات الاحتلال بعرقلة عمل طواقم الهلال الأحمر واحتجازهم لفترة.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرات الاستطلاع في سماء طوباس وطمون، بالتزامن مع استمرار اقتحام المنطقتين.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافية والأسيرة المحررة بشرى الطويل بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الطيرة برام الله، وتخريب محتوياته، مضيفة أن الطويل تعرضت للشتم والضرب والاعتداء خلال عملية الاعتقال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها في المدينة، وتمركزت قوات الاحتلال في شارع الكلية الأهلية بمنطقة "رام الله التحتا"، ثم اقتحمت حي الطيرة وداهمت عدة منازل.

واقتحمت قوات الاحتلال عزبة جلعود جنوب قلقيلية وداهمت عدة منازل، كما اقتحمت القوات عدة أحياء في نابلس ومخيم عسكر، حيث اعتقلت الأسير المحرر براء شلطف، وعضو الأمانة العامة للغرفة التجارية بنابلس أيمن المصري، بعد مداهمة منزله، فيما اقتحمت القوات منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر.