أونروا: 63 امرأة تستشهد يوميًّا في غزة... غالبيتهنّ أمهات

أوضحت وكالة أونروا أنه "في المتوسط، تُقتل 63 امرأة يوميا في غزة، بينهن37 أما تترك عائلاتها وراءها"، وذلك مع حلول اليوم العالمي للمرأة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، بأن 63 امرأة في قطاع غزة تستشهد يوميا إثر الحرب الإسرائيلية، غالبيتهن أمهات.

وقالت في بيان صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/ مارس، إنه في هذا اليوم "تستمر النساء في غزة في تحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قُتل ما لا يقل عن 9000 امرأة".

وشدّدت الوكالة على أنه "لا يزال العديد منهن تحت الأنقاض".

وأوضحت أنه "في المتوسط، تُقتل 63 امرأة يوميا في غزة، بينهن37 أما تترك عائلاتها وراءها".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، 8900 امرأة، شدد على أنهن "قتلن بدم بارد"، فيما يعيش من بقي من النساء في ظروف "إذلال حقيقي" تمارسه إسرائيل التي تحاكم في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألفا و878 شهيدا و72 ألفا و402 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.