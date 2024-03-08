يوم المرأة في غزة.. استشهاد 9 آلاف سيدة منذ 7 أكتوبر

استشهد 9 آلاف امرأة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 منهن آلاف الأمهات والسيدات الحوامل والكوادر الصحية، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء أمس الخميس، عن استشهاد 9 آلاف امرأة فلسطينية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة عشية يوم المرأة العالمي الموافق 8 آذار/ مارس من كل عام.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 9 آلاف سيدة منهن آلاف الأمهات والسيدات الحوامل والكوادر الصحية".

وأوضحت أن "المجتمع الدولي تنكر لحقوق المرأة الفلسطينية وصمت عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقها، ما ساهم في الإبادة الجماعية التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات وأطفالهن وعائلاتهن يوميا على يد القوات الإسرائيلية المدعومة أميركيا وأوروبيا".

وأشارت إلى أن "المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، هذا إلى جانب أزمة صحية جراء انتشار الأوبئة وضعف الخدمات الطبية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة للشهر السادس على التوالي رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

وإضافة إلى الخسائر البشرية الهائلة، تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل قرابة 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.