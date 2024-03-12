الحرب على غزة: نسف مربعات سكنية واستهداف جديد لمنتظري المساعدات

في ثاني أيام شهر رمضان، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، موقعا شهداء وجرحى، كما سجلت حالات وفاة جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية المتواصلة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ 158، حيث كثف الطيران الإسرائيلي غارته على مناطق متفرقة في القطاع، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلي نسف المنازل وقصف المربعات السكنية، خاصة في منطقة رفح وخانيونس.

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وفي ثاني أيام شهر رمضان، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، موقعا شهداء وجرحى، كما سجلت حالات وفاة جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية المتواصلة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية في محاور التوغل، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها تواصل خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في كافة محاور القتال خاصة شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع التي تشهد معارك ضارية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على ما أفادت وزارة الصحة بغزة، الإثنين.