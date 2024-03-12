تخللتها مواجهات واشتباكات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في عدة محاور واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق، حيث تم خلالها التصدي للقوات المقتحمة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، بينها سيلة الظهر، والفندقومية، والجلمة وعرانة وعربونة وبيت قاد، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد موفق قبها، من بلدة يعبد، أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من قرية زبدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ مشهور سلامة بعد مداهمة منزله في بلدة أبو شخيدم شمال رام الله، بينما اعتقلت القوات الأسير المحرر عودة الخطيب من بلدة حزما قضاء القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت 6 شبان، أثناء تواجدهم في أحد شوارع البلدة.

واندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وتركزت المواجهات قرب حارة دار موسى عند الشارع الرئيس القدس- الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.