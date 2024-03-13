الحرب على غزة: شهداء وجرحى وخانيونس ودير البلح تحت القصف

جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات والأحياء السكنية بشكل عنيف، وتدمير البنى التحتية مع حصار مشدد يفرضه الجيش الإسرائيلي على أكثر من مليوني فلسطيني، الذي يمنع حتى المواد الطبية وأغذية الأطفال من المرور إلى القطاع.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ 159، حيث واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، موقعا عشرات شهداء ومئات الجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وتركز المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة، ومدينة دير البلح ومخيم النصيرات ومخيم البريج في وسطه، كما شنت المقاتلات غارة جوية محيط مدارس الشوا في بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات والأحياء السكنية بشكل عنيف، وتدمير البنى التحتية مع حصار مشدد يفرضه الجيش الإسرائيلي على أكثر من مليوني فلسطيني، الذي يمنع حتى المواد الطبية وأغذية الأطفال من المرور إلى القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760، بحسب بيانان وزارة الصحة بغزة.