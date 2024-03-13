5 شهداء برصاص الاحتلال في القدس وجنين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ربيع النورسي، ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، وإصابة 4 آخرين برصاص قناصة الاحتلال أمام مدخل مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت جروحهم بين متوسطة وخطيرة.

استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون بجروح فجر اليوم الأربعاء، برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفى الحكومي في جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ساعات من استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في حادثين منفصلين بالقدس المحتلة.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب ربيع النورسي (19 عاما)، ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، وإصابة 4 آخرين برصاص قناصة الاحتلال أمام مدخل مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت جروحهم بين متوسطة وخطيرة.

وتعاملت طواقم جمعية الهلال الأحمر في جنين مع 4 إصابات إحداها خطرة، نقلت إلى المستشفى أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة والمخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال كبيرة فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها وسط إطلاق نار كثيف.

وأفاد شهود عيان بأن نحو 30 آلية عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة، وانتشرت في أحياء عدة وعند أطراف المخيم، مما أدى إلى اشتباكات مع مقاومين، وسط إطلاق نار كثيف ودوي صفارات الإنذار.

وقالت كتيبة جنين في بيان مقتضب إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين، وإنهم يتصدون لها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.

3 شهداء في محافظة القدس

وفي القدس المحتلة، استشهد 3 فلسطينيين، مساء الثلاثاء، بينهم طفلان برصاص الاحتلال، فقد استشهد شاب وفتى متأثرين بإصابتهما الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة الجيب شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، إن الشاب زيد وارد شكري خلايفة (23 عاما)، وصل شهيدا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وأوضحت أن الشاب استشهد برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة الجيب شمالي غرب القدس".

وأضافت الوزارة في بيانها أن الفتى عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاماً)، قد استشهد برصاص الاحتلال في ذات الحدث والمنطقة التي استشهد فيها خلايفة.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أصيب 5 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال، قرب بلدة بدو وحاجز "الجيب" العسكري، شمالي غرب مدينة القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي، منها إصابة خطرة جدا، ونقلتها للمستشفى.

وأوضحت أن الإصابة الخطيرة لشاب أصيب بالرصاص الحي، حيث جرى إنعاشها ونقلها للمستشفى.

واستشهد طفل فلسطيني، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط.

وقالت وزارة الصحة إن الطفل رامي حمدان الحلحولي (12 عاما)، قد استشهد عقب إصابته برصاص قناصة الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط العسكري.

وذكرت أن قناصا أطلق الرصاص بشكل مباشر تجاه طفل فلسطيني في مخيم شعفاط وأصابه بجراح خطيرة في صدره.