اقتحامات واعتقالات بالضفة تخللتها مواجهات واشتباكات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين خلال عملية دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث اقتحمت القوات خلالها العديد من المنازل وسط مواجهات في عدة محاور، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق، تم خلالها استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة، حيث اعتقلت القوات الصحافية رولا حسنين من مخيم الجلزون بعد مداهمة منزلها في بيت لحم.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين هم، مجد زياد أبو هنية، وعبد الرحمن مجدي سويدان بعد اقتحام منزليهما في بلدة عزون، والشاب أنس عزمي أبو الأمير من بلدة كفر ثلث بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وداهمت القوات منزلا في بلدة رأس عطية ودمرت محتوياته.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة ونفذت حملة وسط اشتباكات ضارية.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بشارع السوق بمخيم بلاطة، حيث تم تفجير عدة عبوات بآليات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في جنين، واعتقلت الشابين محمود وعز الدين أبو علي من بلدة سيريس، كما اعتقلت شرف سمار وأسعد خمايسة بعد اقتحام منزليهما في بلدة اليامون.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة ميثلون، فيما تم استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع بعد اقتحام بلدة السيلة الحارثية.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد كايد كاشور خلال اقتحام قرية بيت الروش الفوقا غرب مدينة دورا قضاء الخليل.