الحرب على غزة: شهداء وجرحى ورفح تحت القصف

حذرت الأمم المتحدة من أن حياة أكثر من مليون شخص من سكان القطاع في خطر، فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من شبح المجاعة، حيث قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المجاعة تستخدم سلاح حرب في غزة.

شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، الثلاثاء، مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 165، مما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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وارتكب الجيش الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و116 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31726 شهيدا، و73792 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكثف الطيران الإسرائيلي غاراته على رفح في الجنوب ومخيم جباليا في الشمال، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق مأهولة ومربعات سكنية بالنصيرات وحي الرمال ودير البلح وخانيونس.

وتأتي هذه الغارات، مع استمرار قوات من الجيش الإسرائيلي حصار مجمع الشفاء الطبي والمرضى والنازحين بساحاته وبمحيطه، لليوم الثاني، وذلك بعد اقتحامه، فجر الإثنين، واعتقال أكثر من 200 من الموجودين فيه وفي محيطه.

وعلى الصعيد الإنساني، حذرت الأمم المتحدة من أن حياة أكثر من مليون شخص من سكان القطاع في خطر، فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من شبح المجاعة، حيث قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المجاعة تستخدم سلاح حرب في غزة.