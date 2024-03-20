وسط مواجهات واشتباكات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اقتحام عشرات المنازل واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، وسط مواجهات واشتباكات في عدة محاور.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة شارع القدس وكفر قليل، وكذلك من جهة جبل الطور، وانتشرت في أكثر من موقع داخلها وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة التعاون، وطالبت السكان الموجودين داخله تسليم أنفسهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أيمن وإسلام سلامة خلال اقتحام مدينة نابلس، وعاثت القوات خرابا بمحتويات منزل عائلة الشاب عبادة عقروق بعد أن اعتقلته.

ومن محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عين السلطان شمالي مدينة أريحا، وعقبة جبر جنوبي غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ خالد جهالين والشقيقين محمد ومحمود بهجت القطراوي والشاب عدي نظير رسلان بعد اقتحام منازلهم في مخيم عقبة جبر.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، الخليل، معززة بعدة آليات عسكرية ومئات الجنود، وداهمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة الخليل، وسيرت دوريات راجلة في مناطق الاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، بالإضافة لقرية نوبا غربي المدينة، واعتدت القوات على الشاب محمد هيثم عادي بالضرب المبرح أثناء اعتقاله وتكسير محتويات منزله، كما اعتقلت الشاب باسل جمال ابراغيث.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب همام إسكندر عبده بعد اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة، والشاب إبراهيم مصطفى حميدة بعد اقتحام منزله في بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله.

وواصلت القوات اقتحام مدينة طولكرم، وانتشرت في ضاحية ذنابة، واعتقلت الشاب ضياء حارون بعد اقتحام منزله في الحارة الغربية بطولكرم، بينما تم استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام المنطقة الغربية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي دفعت بقوات معززة لبلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة، خلال تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات.