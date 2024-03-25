تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات وإصابات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها، واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وسط مواجهات في عدة محاور واشتباكات في عدة بلدات ومخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، وداهمت عددا من المنازل قرب ملعب العقبة وفتشتها واستجوبت قاطنيها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب قضاء الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، واقتحم الجنود عددا من المنازل في المخيم.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عكرمة أبو علبة أثناء مروره عن حاجز قرب مدينة قلقيلية، في حين اعتقلت الشاب علي سويدان بعد اقتحام منزله ببلدة عزون.

ونفذت قوات الاحتلال مداهمات في محافظة رام الله، اعتقلت خلالها الشبان عبد الحليم سالم وإبراهيم أبو سالم ومحمد الرمحي خلال اقتحام بلدة اللبن الغربي.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الراحل أبو عاصف البرغوثي خلال اقتحام بلدة كوبر شمال، كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد نبيل اعطيات بعد اقتحام منزله في بلدة الخضر قضاء بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يزيد أبو الرب ومحمد أحمد أبو الرب ومحمد وليد الشريف بعد اقتحام منازلهم في بلدة جلبون بجنين.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في نابلس ومخيماتها، حيث تم استهدافها بإطلاق نار في محيط البلدة القديمة، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال بشارع عمان بالمدينة خلفت 3 إصابات، بحسب الهلال الأحمر.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة طولكرم، واعتقلت الشاب مجد خويلد خلال اقتحام ضاحية شويكة.

واعتقلت قوات الاحتلال هيثم يعقوب وإسلام مناصرة بعد اقتحام منزليهما في مخيم قلنديا بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.