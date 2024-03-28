الحرب على غزة: قصف وغارات واستهداف فرق تأمين المساعدات الإنسانية

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات مناطق خانيونس، وبيت لاهيا، ومخيم الشاطئ، والنصيرات، والمغراقة، وحي الشجاعية، حيث أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ 174، قصفه الجوي والبري لمناطق مختلفة بالقطاع، فيما استهدف القصف فرق تأمين المساعدات الإنسانية للشمال.

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ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 32,490 شهيدا و74,889 مصابا بعد ارتكاب الاحتلال 8 مجازر في الـ24 ساعة الأخيرة راح ضحيتها 76 شهيدا و102 إصابة.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات مناطق خانيونس، وبيت لاهيا، ومخيم الشاطئ، والنصيرات، والمغراقة، وحي الشجاعية، حيث أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة، وطال القصف محيط الشارع الثلاثيني ومنطقة السرايا في غزة، وشرق مخيم البريج.

واندلعت اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، شرق مخيم البريج جنوبي مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في لواء "غفعاتي"، وجندي آخر، وإصابة جندي ثالث بجراح خطيرة في معارك غزة.