اجتماع مصري أردني فرنسي لبحث تطورات غزة

من المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام لقائهم الثلاثي في القاهرة

أعلن الأردن، السبت، أن القاهرة تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا يضم وزير خارجيته أيمن الصفدي، ونظيريه المصري سامح شكري، والفرنسي ستيفان سيجورني، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

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وقالت وزارة الخارجية الأردنية على حسابها بمنصة إكس، إن الصفدي يبدأ اليوم زيارة عمل إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي "للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه القاهرة، ويضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا".

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى "بحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

وأمس الجمعة، أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن شكري سيعقد السبت "مباحثات ثلاثية مع نظيريه الفرنسي والأردني بقصر التحرير بالقاهرة لبحث التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة".

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام اللقاء الثلاثي، وفق المصدر ذاته.