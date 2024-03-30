الحرب في يومها الـ176: أسلحة أميركية جديدة لإسرائيل والأخيرة تصعّد هجماتها

جيش الاحتلال يصعد هجماته في مختلف أنحاء القطاع مخلفًا مئات الشهداء والجرحى يوميًا.

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ176 وسط استمرار تصعيد جيش الاحتلال هجماته ضد القطاع الصحي والمستشفيات في مختلف أنحاء القطاع مخلفًا مئات الشهداء والجرحى يوميًا.

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فصائل المقاومة أعلنت قتل وإصابة جنود إسرائيليين واستهداف دبابتين في محيط مجمع ناصر الطبي بخانيونس، واشتبكات مع قوات خاصة إسرائيلية شمال المدينة، وكذلك في محيط مجمع الشفاء في غزة.

من جانبه، اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 16 عسكريًا في معارك جنوب القطاع، وارتفاع عدد جرحاه منذ الأحد الماضي إلى 81.

من جهة أخرى، وافقت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال الأيام الأخيرة، على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقنابل ومقاتلات جوية بقيمة 2.5 مليار دولار، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر رسمية.

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