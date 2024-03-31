ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين إلى 137 منذ بدء الحرب على غزة

قال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 صحفيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحافي الشهيد عبد الوهاب عوني أبو عون".

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، استشهاد صحافي في قصف إسرائيلي، ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء إلى 137، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 صحفيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحافي الشهيد عبد الوهاب عوني أبو عون".

ودون تحديد تاريخ لاستشهاده، أوضح أن أبو عون "مصور صحافي (...) واستُشهد بقصف الاحتلال لمنزلهم بمخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وسبق وأن أعلن المكتب الإعلامي، في 24 مارس/ آذار الجاري، مقتل 3 صحفيين فلسطينيين، ما رفع العدد آنذاك إلى 136.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".