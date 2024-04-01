وسط اشتباكات ومواجهات: اعتقالات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في عدة محاور واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق أوقعت إصابات بصفوف الشبان خلال تصديهم للقوات المقتحمة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال المحامي عماد الأطرش بعد اقتحام منزله في بلدة بديا قضاء سلفيت، والعبث بمحتوياته، والاعتداء عليه بالضرب.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت أكثر من 20 آلية عسكرية المدينة من معبر الطيبة التجاري جنوب طولكرم، مرورا بضاحية ارتاح باتجاه الحي الغربي ودوار خضوري غرب المدينة.

وجابت آليات الاحتلال وسط مدينة طولكرم، وتحديدا ميداني جمال عبد الناصر والشهيد ثابت ثابت، وشارعي نابلس وباريس، قبل أن تتوجه إلى شارع الحدادين.

وداهمت قوات الاحتلال محلات عائلة الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما داهمت منزل الأسير المحرر علاء شريتح في حي الإسكان بالمدينة، واعتقلوا زوجته للضغط عليه لتسليم نفسه، علما أنه جرى في مرات سابقة اعتقالها إلى جانب أمه وعدد من أشقائه واستجوابهم والتحقيق معهم

وقالت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم في بيان مقتضب: "استهدفنا قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمدينة طولكرم بالأسلحة المناسبة".

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى محمد خالد موسى، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في حارة دار موسى في بلدة الخضر.

أما في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منطقة طاروسه ببلدة دورا، وداهمت منزلا وأطلقت النار في المنطقة دون إصابات.

واعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، واستولوا على مركبة أحدهم، كما هددوا السكان بالقتل.

ونصبت قوات الاحتلال، نقطة عسكرية، وداهمت منازل الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة بمدينة دورا جنوب الخليل منفذ عملية الطعن في "غان يفني".

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو التين من مخيم شعفاط، كما هدمت القوات، محال ومنشآت تجارية على شارع حزما، شمال شرق القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات من جيش الاحتلال برفقة عدد من الجرافات شرعت بهدم 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارة عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي.

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