تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات في عدة محاور.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال عديدة بالضفة ونفذت فيها عمليات دهم وتفتيش، ونفذت اعتقالات واسعة في الخليل ومخيم رأس خميس بالقدس، وجرفت بعض الشوارع بمدينة طولكرم ومخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، مدعومة بعدد من الآليات العسكرية، وباشرت جرافات الاحتلال عمليات تجريف للشوارع وتدمير للبنية التحتية قرب مسجد المرابطين ودوار العليمي.

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف مقطع من الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين في المنطقة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

ودمرت جرافات الاحتلال شارع دوار العليمي، وطالت بنيته التحتية وخاصة شبكة المياه في المنطقة، وادراج مجمع المحاكم.

واقتحمت قوة عسكرية اخرى قوامها 15 آلية المدينة من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة "افني حيفتس" القريبة من قرية شوفة، وتمركزت عند مفرق التربية والتعليم في الحي الجنوبي.

وداهم جنود الاحتلال محلا تجاريا لبيع أجهزة هواتف نقالة لمعتصم مناصرة في المنطقة، بعد تكسير بوابته وتفتيشه، واحتجاز صاحبه واخضاعه للاستجواب.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مخيم طولكرم بعد ان اقتحمت آلياتها وجرافاتها مدخله الشمالي باتجاه حارة البلاونة، وانتشرت في مختلف محاوره وتحديدا محيط مسجد خالد بن الوليد وقاعة أجيال، ونشرت قناصتها في البنايات العالية، في الوقت الذي شرعت بتجريف الشوارع في الحارة المذكورة.

وطال التجريف مقاطع من شارع نابلس المحاذي للمخيم، وسط سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات بشكل متقطع.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في بيان مقتضب: "شباب الثأر والتحرير أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية وعنيفة في محور البلاونة في مدينة طولكرم".

وفي محافظة قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس، وانتشرت بشكل مكثف في شوارعها، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وشنت قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة، وأطلقت القنابل المضيئة في سماء البلدة، كما داهمت عددا من المنازل والمحال التجارية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمالي مدينة أريحا، وتمركزت في حارة أبو داهوك.

وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة تركزت في مدينة دورا.

وأفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن الاعتقالات في مدينة دورا وقراها طالت كل من: أمين خليل الصوص وخليل أمين الصوص، ومحمد ابراهيم حسان المسالمة، وصقر الجمل المسالمة، وحسام المسالمة، ويوسف حسان المسالمة، وفادي جهاد عمرو، وسعود المسالمة، ومحمد عماد قزاز، وحسام أبو راس، وإبراهيم يوسف التلاحمة، ونور الحروب، ونصر أيمن الشراونة، ومحي أيمن الشراونة، وعبد الله الرجوب، ومحمد محمود فوزي عمرو، وتامر بسام فقوسة، وبسام فقوسة، وعبد الله حسن صافي.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل بمنطقة واد العماير، وفتشتها.

واعتدى جنود الاحتلال على سيدة أثناء اعتقال زوجها في قرية الطبقة بمدينة دورا.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير واعتقلت كل من: فادي شحادة، ومحمد سمير، وأحمد بشار، وضياء أسامة بعد مداهمة منازلهم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة ونشرت فرق قناصة فوق أسطح المنازل في حين اندلعت اشتباكات فجرت خلالها المقاومة عبوة في جرافة للاحتلال.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم رأس خميس، حيث داهمت عشرات المنازل وفتشها واعتقلت عددا م الشبان، كما اقتحمت القوات مخيم قلنديا وبلدة قطنة شمال غرب القدس.