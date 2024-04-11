الحرب في يومها الـ188: قصف عنيف يتواصل ومئات الشهداء والجرحى يوميًا

حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33482 شهيدًا و76049 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ188، تواصل قوات الاحتلال هجماتها وقصفها العنيف مستهدفة مناطق مختلفة في القطاع مخلفة مئات الشهداء والجرحى يوميًا، وسط تشديد في التضيقات التي تنتهجها في إطار "سياسة التجويع للأهالي".

حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33482 شهيدًا و76049 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.

يأتي ذلك فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات من الجيش الإسرائيلي، في معارك وصفت بـ "الضارية" وسط "اشتباكات عنيفة" في عدة محاور، خلال التصدي للقوات المتوغلة.

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