تخللتها مواجهات وإصابات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت خلالها عشرات المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات التي أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتمركزت في سوق المدينة ونفذت مداهمات، كما اقتحمت بلدة عزون شرق المدينة، حيث اعتقلت القوات الشاب باجس شبيطة عقب اقتحام منزله في البلدة، كما اعتقلت شابا بمنطقة دائرة السير في قلقيلية.

في محافظة طولكرم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

وأفاد نادي الأسير قوات الاحتلال اعتقلت الشبان إبراهيم رجب وإسلام برهوش وأحمد شاكر أبو خميش وأيوب برهوش عبادة الأسود بعد اقتحام منازلهم في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر محمد سليم حنون من منزله في عنبتا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم كفر اللبد، تمركزت في منطقة الخلايل والكراج، أطلقوا الأعيرة النارية والقنابل الضوئية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا وجابت دورياتها الشارع الرئيس وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد ماهر حمد ومحمّد نافز أبو عليا من بلدة شوفة جنوب شرق طولكرم

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت عددا من أحيائها دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مجدي ياسين عقب اقتحام منزله ببلدة يعبد جنوب غرب جنين

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير، وقرية كفر نعمة، ونفذت مداهمات اعتقلت خلالها الجريح تامر محمد خليفة والشاب محمد منصور عبده بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ورشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مخيم الجلزون ما تسبب بحدوث بعض الأضرار بالمركبات.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون، بينهم ثلاثة وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وأفادت الوزارة بأن مواجهات اندلعت عقب محاولة المواطنين التصدي لهجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال على منزل عائلة جمعة أبو حاتم، قرب جدار الفصل العنصري المقام عند مدخل المخيم.