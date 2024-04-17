"خمسة آلاف حياة": مقتل آلاف الأجنّة بمركز لأطفال الأنابيب في غزة بقصف إسرائيليّ

قد كان تأثير ذلك الانفجار بالغا، ويُعدّ مثالا على الخسائر غير المرئية للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من ستة أشهر على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة.

قتلت آلاف الأجنّة فيمركز لأطفال الأنابيب في قطاع غزة، بقصف نفّذه الجيش الإسرائيليّ. وكانت الأجنة التي في تلك الخزانات بمثابة الأمل الأخير لمئات الأزواج من أهالي القطاع، ممن يواجهون مشكلات في الخصوبة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وعندما أصابت قذيفة إسرائيلية أكبر مركز للخصوبة في قطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر، أدى الانفجار إلى نزع الأغطية عن خمسة خزانات تحتوي على النيتروجين السائل كانت في زاوية من وحدة الأجنة.

وعندما تبخر السائل بالغ البرودة ارتفعت درجة الحرارة داخل الخزانات وقُضي بذلك على أكثر من أربعة آلاف من أجنة أطفال الأنابيب إضافة إلى ألف عينة أخرى لحيوانات منوية وبويضات غير مخصبة كانت هي الأخرى مخزنة في مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب.

وقد كان تأثير ذلك الانفجار بالغا، ويُعدّ مثالا على الخسائر غير المرئية للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من ستة أشهر على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة.

نازحون في رفح (Getty Images)

ويقول الدكتور بهاء الدين الغلاييني (73 عاما) استشاري أمراض النساء والتوليد الذي تلقى تدريبا في "كامبريدج"، وأسس مركز "البسمة" في 1997: "نعلم بكل جوارحنا ماذا كانت تعنيه الخمسة آلاف حياة تلك، أو الحياة التي كانت محتملة، للآباء والأمهات.. في المستقبل وفي الماضي".

وأضاف أن نصف الأزواج على الأقل لن تكون لديهم فرصة أخرى للإنجاب إذ لم تعد لديهم القدرة على إنتاج حيوانات منوية أو بويضات قابلة للتلقيح.

وقال وهو يصف شعوره بما جرى: "قلبي محطم إلى مليون قطعة"، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

وبالنسبة لصبا جعفراوي، فقد كان الخضوع لعلاج خصوبة لمدة ثلاث سنوات رحلة نفسية صعبة. عملية استخراج بويضات من مبيضيها كانت مؤلمة وكان لحقن الهرمونات آثار جانبية قوية؛ كما بدا الأسى على فشل محاولتين للحمل عصيا على الاحتمال.

عقب قصف إسرائيلي على مخيم المغازي (Getty Images)

ولم تتمكن صبا (32 عاما) وزوجها من الإنجاب بصورة طبيعية، وهذا ما دفعهما للجوء للتلقيح الصناعي المتاح على نطاق واسع في قطاع غزة.

وتظهر بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الأُسر والعائلات الكبيرة أمر شائع في القطاع، ونحو نصف عدد سكانه تحت سن 18 ومعدل الخصوبة مرتفع إذ يبلغ 3.38 ولادة للمرأة. ومعدل الخصوبة في بريطانيا 1.63 ولادة للمرأة.

ويقول الغلاييني إنه على الرغم من الفقر في القطاع يلجأ الأزواج الذين يعانون من مشكلات في الإنجاب إلى التلقيح الصناعي، ومن أجل هذا الحلم يبيعون أجهزة منزلية مثل التلفزيون أو المجوهرات، للدفع مقابل تلك الخدمة الطبية.