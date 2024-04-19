الحرب على غزة: استمرار القصف الإسرائيلي وانعدام الخدمات الصحية

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 730 ألف مواطن في غزة وشمالها يعانون انعدام الخدمات الصحية الحقيقية، واتهمت الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد تدمير المنظومة الصحية.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة في غزة في اليوم الـ196 لحربه على القطاع، في وقت استخدمت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وصرّحت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 730 ألف مواطن في غزة وشمالها يعانون انعدام الخدمات الصحية الحقيقية، واتهمت الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، في حين عُثر على نحو 30 شهيدا في مقبرتين بساحة مجمع الشفاء الطبي، بينهم جثامين نساء ومسنين، ولم يُعرف مصير نحو ألف شخص كانوا داخل المجمع.

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض عن اجتماع أميركي - إسرائيلي بحث اقتحاما محتملا لمدينة رفح، جنوبي القطاع، ورشح عن الاجتماع اتفاق بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي على "الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس في رفح"، كما وافقت إسرائيل على أخذ مخاوف أميركا بشأن رفح بالحسبان وإجراء نقاشات إضافية.

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