وسط مواجهات واشتباكات: إصابات خلال حملة اعتقالات بالضفة

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي فقوعة وعربونة، فيما فجر مقاومون عبوة ناسفة محلية الصنع في قوة إسرائيلية خلال اقتحامها قرية جلبون شرقي مدينة جنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وتفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال العسكرية، واشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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واقتحمت قوات الاحتلال قرى الجلمة، عربونة، عرانة، وفقوعة، قضاء جنين، ودهمت أحيائها ونشرت فرق راجلة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي فقوعة وعربونة، فيما فجر مقاومون عبوة ناسفة محلية الصنع في قوة إسرائيلية خلال اقتحامها قرية جلبون شرقي مدينة جنين.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، قبل أن تقتحم قوة إسرائيلية راجلة قرية بيت دجن المجاورة، بينما تعرضت قرية تلفيت لاقتحام مماثل من قبل قوات الاحتلال.

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بيت فوريك وتجولت في عدة أحياء، واعتقلت هلال أبو السعود، عقب اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة بالرصاص الحي بالقدم لشاب خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك، حيث جرى نقل المصاب للمستشفى.

وداهمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح قضاء رام الله، ومخيم الجلزون للاجئين، شمالي المدينة، واعتقلت شابا من منزل عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم التميمي، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في قرية النبي صالح، بينما أخضعت أفراد عائلته لتحقيق ميداني وقامت بتخريب وتحطيم محتوياته منزل عائلته.

وداهمت عدة آليات عسكرية حي رام الله التحتا بمدينة رام الله، وقرية برقا شرقي المدينةـ كما اقتحمت القوات حي رام الله التحتا وحي الطيرة قرب دوار السرية، بعدة آليات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة اليات، وتمركزت في حي كفر سابا وخلة نوفل، وداهمت جنود الاحتلال منزلين أحدهما يعود لعائلة اشتيوي.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج يحيى السيد من مسجد بلال بن رباح بعد أداء صلاه الفجر خلال اقتحام مدينة طولكرم، وحمادة محمود ابو عيشة وهو من عزبة الجراد، اثناء تواجده في منزل جده في بلدة فرعون، بعد مداهمته وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت عمر اللبدي، عقب مداهمة منزلة في عزبة الجراد.