الحرب على غزة: إسرائيل تواصل القصف وسط تفاوض لتبادل الأسرى وتحذيرات من اقتحام رفح

وفد التفاوض الإسرائيلي قدّم لمجلس الحرب الإسرائيلي مقترحات تتضمن "مرونة أكبر" في موقف تل أبيب، في سبيل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ203 تواليا، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، إلى 34 ألفا و305 شهداء و77 ألفا و229 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، مساء أمس.

وتكررت التحذيرات العربية والدولية من مآلات اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وفي غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد الجرحى من العسكريين إلى 3305 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم 513 أصيبوا بجروح وصفت بأنها خطيرة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفد التفاوض الإسرائيلي قدّم لمجلس الحرب الإسرائيلي مقترحات تتضمن "مرونة أكبر" في موقف تل أبيب، في سبيل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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