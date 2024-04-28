وسط مواجهات واشتباكات: إصابات خلال حملة اعتقالات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلين، تخللتها مواجهات، واشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية بيت سيرا، عقب اقتحام عددا من المركبات العسكرية القرية، ودارت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.

وفي محافظة الخليل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم العروب.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، عددا من القرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، الطيبة، عانين، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية، فيما شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة وسط إطلاق القنابل الضوئية.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون لليوم السابع على التوالي، بعد أن استولت على مغسلة وحولتها إلى نقطة عسكرية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، شابا من بلدة حزما.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رمضان يسري خطيب من منزله في البلدة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وفي محافظة طولكرم، أفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان بعد اقتحام منازلهم في بلدة علار شمالي طولكرم، هم نصار جعار، شقيق الشهيد جمال جعار، وفادي طاهر عامر، وبراء أبو سعدة، وليث المصري.

واعتقلت قوات الاحتلال صهيب فرح شقيق الأسير قصي فرح بعد اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا، بينما اعتقلت القوات الشاب خالد مراد شتيوي بعد اقتحام منزله في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز الطور، حيث اعتقلت القوات سيدة بعد اقتحام منزلها في بلدة دير الحطب شرق المدينة، وتم استهداف القوات المقتحمة بإطلاق نار.