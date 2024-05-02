الحرب على غزة: شهداء وجرحى بقصف على مناطق مأهولة بالقطاع

تصاعد القصف المدفعي والجوي على عدة مناطق في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة، واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارات جوية منازل مأهولة في جنوبي القطاع، فيما تجدد القصف المدفعي شرق رفح.

استمر الجيش الإسرائيلي بالقصف البري والجوي على مناطق مأهولة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، الخميس، يومها الـ209، ما أقوقع عشرت الشهداء ومئات الجرحى.

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وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 34568 شهيدا، و77765 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة،

وتصاعد القصف المدفعي والجوي على عدة مناطق في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة، واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارات جوية منازل مأهولة في جنوبي القطاع، فيما تجدد القصف المدفعي شرق رفح.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف آليات وتجمعات عسكرية للجيش الإسرائيلي في عدة محاور من قطاع غزة.

وعلى صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل التهدئة، لا تزال دور الوساطة تنتظر رد حركة حماس على مقترح التهدئة.

وصعدت إسرائيل من تهديداتها باجتياح رفح، حيث أوضح رئيس الحكومة نتنياهو، أنه ستكون هناك عملية في رفح سواء تم التوصل لصفقة تبادل أو لم يتم التوصل لاتفاق.