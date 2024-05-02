وزارة الصحة في غزة: حصيلة شهداء الكوادر الطبية ترتفع إلى 492

ارتفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة إلى 492 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك عقب استشهاد د. عدنان البرش في سجن "عوفر" الإسرائيلي؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع مساء الخميس.

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وجاء في بيان لها "تدين وزارة الصحة جريمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي، د. عدنان البرش، تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن جرى اعتقاله برفقة ثلة من الكوادر الصحية وهم على رأس عملهم خلال العدوان".

وأضافت أن "جريمة قتل الطبيب عدنان البرش في سجون الاحتلال، ترفع حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة إلى 492 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية بالتدخل وزيارة الأسرى وحمايتهم في السجون من التعذيب والإرهاب والقتل وإطلاق سراحهم؛ حسبما جاء في البيان.

وأفيد بأن حصيلة مصابي القطاع الصحي وصلت إلى 1500 جريح، بالإضافة إلى 309 أسرى.

ومن جانبها، أصدرت حركة "حماس" بيانا جاء فيه، أن "الإعلان اليوم عن استشهاد اثنين من أبناء شعبنا المختطفين من غزة في معتقلات الاحتلال الفاشية تحت التعذيب الوحشي، أحدهما الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، الذي اختطفه الاحتلال أثناء قيامه بواجبه في مستشفى العودة شمال القطاع، هو تأكيد على جرائم الحرب المروّعة التي تتواصل ضد شعبنا، وأبنائه المعتقلين الذين اقتادهم الاحتلال المجرم من المدارس والمستشفيات إلى مراكز اعتقال تفتقر لأدنى الحقوق الآدمية، وبينهم أطباء كانت جريمتهم تأديتهم لواجبهم الإنساني تجاه أبناء شعبهم من جرحى ومرضى".

وقالت إن "هذه الجرائم المستمرة ضد الآلاف من أبناء شعبنا المختطفين تتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على تجريم هذا السلوك النازي وإدانته، وإجبار الاحتلال على الكشف عن مصيرهم وإعادتهم إلى ذويهم، وإطلاق يد العدالة الدولية لمحاسبة قادة الكيان الإرهابي، الذين تجاوَزت جرائمهم كل الحدود، ودون اكتراث بالقوانين والمعاهدات الدولية، أو الأعراف الإنسانية".

وفي وقت سابق الخميس، قال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك "استشهاد مواطنين اثنين من معتقلي غزة في السجون الإسرائيلية".

وأفاد بأن "الشهيدين هما الطبيب عدنان أحمد عطية البرش (50 عاما) من جباليا (شمال القطاع)، وإسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عاما)".

وأوضح النادي أن البرش استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة، اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2023، خلال تواجده في مستشفى العودة إلى جانب مجموعة أطباء.

وتابع "ووفقًا للمعلومات المتوفرة والتي أُبلغت فيها الشؤون المدنية الفلسطينية، فقد استشهد البرش في سجن ’عوفر’ في تاريخ 19 نيسان/ أبريل الماضي، وما يزال جثمانه محتجزًا".

ومنذ اجتياحه القطاع في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، أفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.