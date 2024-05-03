الحرب على غزة: الاحتلال يواصل غاراته وقصفه على القطاع ويكثفها على رفح

طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بجوار مسجد أبو شمالة في حي تل السلطان في رفح. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عيد في بلوك 4 بمخيم البريج، وسط القطاع.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم الـ210 على التوالي، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، واقتراف مجازر ضد مدنيين في القطاع، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح ما يزيد عن 90% من السكان.

ووفقا لمصادر فلسطينية، واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الجمعة، على مناطق عدة في غزة، وكثفتها على مدينة رفح، جنوبي القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت غارة بجوار مسجد أبو شمالة في حي تل السلطان في رفح. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عيد في بلوك 4 بمخيم البريج، وسط القطاع.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و51 إصابة".

وأعلنت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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