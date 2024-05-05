الحرب على غزة: قصف رفح وسط تواصل مفاوضات صفقة التبادل

واصل الجيش الإسرائيلي القصف الجوي والبري لمناطق مختلفة في القطاع، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مربعات سكنية ومناطق مأهولة، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

شن الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات على رفح، الأحد، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ212، فيما تواصلت في العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات صفقة التبادل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وواصل الجيش الإسرائيلي القصف الجوي والبري لمناطق مختلفة في القطاع، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مربعات سكنية ومناطق مأهولة، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 34654 شهيدا و77908 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة بالقطاع.

وتصاعدت المظاهرات في المدن الإسرائيلية للمطالبة بإتمام صفقة تبادل تفضي بإعادة المختطفين، وسط حراك سياسي مكثف في العاصمة المصرية القاهرة، على صعيد المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وفي وقت وصل إلى القاهرة وفد حماس ومسؤولون قطريون وأميركيون لبدء جولة جديدة من المفاوضات، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إرسال وفد بلاده وجدد رفضه إنهاء الحرب على قطاع غزة، رغم ضغوط واشنطن عليه لإرسال وفد إسرائيل إلى القاهرة.