8575 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 25 اليوم

تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والقتل العمد، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس السبت واليوم الأحد، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة من القدس، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، رام الله الخليل، جنين، أريحا، قلقيلية، القدس، وطولكرم تحديدا في بلدة دير الغصون التي شهدت عدوانا يوم أمس السبت، وأدى إلى استشهاد مجموعة من الأسرى المحررين، بحسب بيان مشرتك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والقتل العمد، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 8575، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.