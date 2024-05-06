الحرب على غزة: عشرات الشهداء والجرحى بسلسلة غارات على رفح

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ213 على التوالي، وسط قصف عنيف للمناطق المأهولة والمربعات السكنية ومناطق الإيواء، في رفح ومدينة غزة، ودير البلح، وبيت لاهيا ومخيم النصيرات.

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وذلك جراء سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مربعات سكنية في مدينة رفح، فجر الإثنين.

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وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 34683 شهيدا، و78018 إصابة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث ارتكب الجيش 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، إذ وصل 29 شهيدا و110 إصابة منها إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ213 على التوالي، وسط قصف عنيف للمناطق المأهولة والمربعات السكنية ومناطق الإيواء، في رفح ومدينة غزة، ودير البلح، وبيت لاهيا ومخيم النصيرات.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف آليات وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في عدة محاور من قطاع غزة، وكان آخر تلك العمليات قصف معبر كرم أبو سالم ما أدى إلى مقتل ثلاثة من جنود الاحتلال وإصابة 12 آخرين.

وعلى صعيد مفاوضات التوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل، تتجه الأنظار إلى جواب الحكومة الإسرائيلية على الرد الذي قدمته حركة حماس بشأن التصورات الخاصة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى والتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.

يأتي ذلك، في وقت يماطل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأرسال وفد التفاوض إلى القاهرة، ويجدد تهديداته باجتياح رفح.